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На акции в Москве подрались националисты и представители ЛГБТ-сообщества
На митинге «За свободу интернета», проходящем в Москве, произошла потасовка между представителями ЛГБТ-сообщества и националистами. Драка началась в тот момент, когда одна из девушек развернула радужный флаг. Представители националистов, присутствующие на митинге, вырвали полотнище из ее рук, передает «Московский комсомолец». В конфликт пришлось вмешаться сотрудникам ОМОН.
Организаторы не обратили внимания на инцидент и продолжили акцию.
Между тем, как отмечает ТАСС, на согласованный митинг на проспекте Сахарова в Москве пришло в десять раз меньше людей, чем было заявлено. Как сообщили в пресс— службе столичного ГУ МВД, пришло порядка тысячи человек. Их безопасность и охрану общественного порядка обеспечивают полиция и Росгвардия.
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