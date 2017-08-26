Ураган четвертой категории «Харви» к настоящему времени достиг побережья американского штата Техас. Об этом сообщили представители Национального центра наблюдения за ураганами Соединенных Штатов Америки.

Как уточняется, максимальная скорость ветра в пределах урагана достигает 60 метров в секунду. Он движется вглубь штата в северо-западном направлении со скоростью около 3,6 метра в секунду.

Грегг Эбботт, губернатор Техаса, объявил о введении режима чрезвычайного положения на территории 30 южных округов штата. Всего в этом регионе проживают более 4,5 миллиона человек. В восьми округах объявили обязательную эвакуацию. В других она пока носит рекомендательный характер, передает ТАСС . При этом власти Техаса не могут назвать точные данные относительно количества жителей, покинувших свои дома.

По прогнозам синоптиков, ливни, которые принесет с собой «Харви», могут привести к масштабным затоплениям, а ураганный ветер грозит повредить дома и постройки. Некоторые районы, оказавшись во власти стихии, на несколько недель могут остаться без электричества. В нескольких округах Техаса может выпасть в общей сложности около 900 миллиметров осадков.

Ураган «Харви» называют самым мощным, обрушившимся на территорию Соединенных Штатов за последние 12 лет. В 2005 году ураган «Катрина» (носивший пятую максимальную категорию) ударил по побережью штата Луизиана и практически разрушил Новый Орлеан.