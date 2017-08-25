При выбросе отработанных газов на ракетном катере ТОФ погиб матрос

Матрос-контрактник погиб, еще один военнослужащий госпитализирован из-за выброса отработанных газов в машинном отделении ракетного катера " Р-20" на Тихоокеанском флоте (ТОФ), сообщили РИА Новости в пресс-службе флота

" (В четверг) 24 августа в 5:15 (по мск) в ходе проведения плановых занятий на морском полигоне Тихоокеанского флота в акватории Японского моря в кормовом машинном отделении ракетного катера " Р-20" произошел выброс отработанных газов. В результате происшествия один матрос по контракту погиб.

Еще один пострадавший военнослужащий был доставлен в главный госпиталь Тихоокеанского флота, где ему оказывается всесторонняя медицинская помощь" , — информирует пресс-служба флота.

В ТОФ отметили, что остальные члены экипажа не пострадали, материальная часть корабля находится в рабочем состоянии.

Для выяснения причин происшествия работает комиссия управления флота.