Главные события у вас в почте
При выбросе отработанных газов на ракетном катере ТОФ погиб матрос
Матрос-контрактник погиб, еще один военнослужащий госпитализирован из-за выброса отработанных газов в машинном отделении ракетного катера " Р-20" на Тихоокеанском флоте (ТОФ), сообщили РИА Новости в пресс-службе флота
" (В четверг) 24 августа в 5:15 (по мск) в ходе проведения плановых занятий на морском полигоне Тихоокеанского флота в акватории Японского моря в кормовом машинном отделении ракетного катера " Р-20" произошел выброс отработанных газов. В результате происшествия один матрос по контракту погиб.
Еще один пострадавший военнослужащий был доставлен в главный госпиталь Тихоокеанского флота, где ему оказывается всесторонняя медицинская помощь" , — информирует пресс-служба флота.
В ТОФ отметили, что остальные члены экипажа не пострадали, материальная часть корабля находится в рабочем состоянии.
Для выяснения причин происшествия работает комиссия управления флота.
Оставить комментарий