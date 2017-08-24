Увеличилось число жертв взрыва в Киеве



В результате взрыва в Киеве пострадали три человека. Об этом заявила пресс-секретарь полиции украинской столицы Оксана Блищик. Её слова передаёт агентство УНИАН

«Информация, когда мы делали (предыдущее сообщение — прим. Рамблер), была о двух пострадавших, сейчас получена информация из больницы о трех пострадавших. Две женщины и один мужчина», — заявила Блищик.



Блищик не сообщила, какие ранения получили пострадавшие. 24 августа, в День независимости Украины, в центре Киева произошёл взрыв. Неизвестный предмет взорвался на улице Грушевского между стадионом «Динамо» и зданием кабинета министров. В правоохранительных органах основной версией взрыва назвали хулиганство.