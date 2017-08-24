Похитивший сына россиянин убит в США

В США полиция застрелила 48-летнего россиянина Константина Морозова . Ранее мужчина убил свою жену и похитил сына.

Константин Морозов был застрелен в Лос-Анджелесе возле дома своего друга в Энкино. В этот момент мужчина находился вместе со своим девятилетним сыном Дэниелом.

Морозова доставили в больницу, где от полученных ранений он скончался. Ребенок россиянина не пострадал и на данный момент находится в безопасности, передает Los Angeles Times. Ни один из офицеров полиции также не получил ранения.

По словам властей, на месте происшествия был обнаружен пистолет, хотя точная причина того, почему по россиянину открыли огонь, не уточняется. Ранее Морозова подозревали в убийстве своей жены. Тело женщины было обнаружено 21 августа в Санта-Марии. По данным правоохранительных органов, расправившись с женой, мужчина украл сына и скрылся. После этого полиция распространила ориентировку с целью обнаружить мальчика и его отца.

После этого полиция распространила ориентировку с целью обнаружить мальчика и его отца. Позже оперативникам удалось отследить местонахождение Морозова и подкараулить его в тот момент, когда он с сыном выходил из дома своего друга. Полиция продолжает расследование всех обстоятельств случившегося.