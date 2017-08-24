Генконсульство России подтвердило гибель двух россиян в США

Генконсульство России подтвердило, что в США погибли двое россиян, у них остался девятилетний сын. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу посольства России в США.

"Генконсульство России в Сан-Франциско подтверждает принадлежность и его погибших родителей к российскому гражданству", — сообщили в диппредставительстве.

Также в посольстве заявили, что «дальнейшие комментарии по обстоятельствам данного дела и предпринимаемым шагам по защите интересов российского ребенка будут исходить от сотрудников Генерального консульства в Сан-Франциско».