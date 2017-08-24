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Генконсульство России подтвердило гибель двух россиян в США
Генконсульство России подтвердило, что в США погибли двое россиян, у них остался девятилетний сын. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу посольства России в США.
"Генконсульство России в Сан-Франциско подтверждает принадлежность и его погибших родителей к российскому гражданству", — сообщили в диппредставительстве.
Также в посольстве заявили, что «дальнейшие комментарии по обстоятельствам данного дела и предпринимаемым шагам по защите интересов российского ребенка будут исходить от сотрудников Генерального консульства в Сан-Франциско».
В свою очередь издание The Los Angeles Times сообщило, что в США полицейские застрелили 48-летнего Константина Морозова, подозреваемого в похищении его 9-летнего сына после убийства матери мальчика. Мальчик не пострадал и находится под защитой.
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