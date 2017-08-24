Названа причина смерти российского посла в Судане

Посол России в Судане Миргаяс Ширинский мог скончаться из-за проблем с сердцем, сообщает РИА Новости

По словам пресс-секретаря дипмиссии Сергея Коняшина, официальной причины смерти нет, потому что нет официального заключения, но если судить по внешним факторам, которые видел врач, можно говорить о каких-то проблемах с сердцем.

Он подчеркнул, что это был либо инфаркт, либо инсульт.

Миргаяс Ширинский скончался вечером 23 августа, когда плавал в бассейне. Его смерть наступила по естественным причинам.