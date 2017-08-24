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Зарубежные СМИ назвали причины смерти посла России в Судане
Фото: wikipedia.org / Shakko / CC BY-SA 3.0
Предположительные причины смерти посла РФ в Судане Миргаяса Ширинского назвали СМИ. Об этом стало известно из сообщения телеканала Al Arabiya.
Таким образом, по данным телеканала, причиной смерти российского посла стало то, что 63-летний дипломат утонул в бассейне, находящимся рядом с собственным домом.
Стоит отметить, что по версии агентства Reuters, которые ссылаются на сообщения от представителей местной полиции, Ширинский страдал от повышенного давления.
Официальных заявлений о причинах смерти дипломата, на данный момент, не поступало.
Напомним, что информация о смерти российского посла стала известна 23 августа. Представители МИД России подтвердили смерть Миргаяса Ширинского.
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