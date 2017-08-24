Зарубежные СМИ назвали причины смерти посла России в Судане

Предположительные причины смерти посла РФ в Судане Миргаяса Ширинского назвали СМИ. Об этом стало известно из сообщения телеканала Al Arabiya.

Таким образом, по данным телеканала, причиной смерти российского посла стало то, что 63-летний дипломат утонул в бассейне, находящимся рядом с собственным домом.

Стоит отметить, что по версии агентства Reuters , которые ссылаются на сообщения от представителей местной полиции, Ширинский страдал от повышенного давления.

Официальных заявлений о причинах смерти дипломата, на данный момент, не поступало.