В Бразилии в заливе Всех святых затонул паром со 129 пассажирами на борту

В заливе Всех святых на восточном побережье Бразилии (штат Баия) затонул паром, на борту которого находились 129 пассажиров. Об этом сообщает O Globo.

На месте крушения работают корабли ВМС Бразилии. Морякам удалось спасти 34 человека. Их доставили на берег, где передали в руки врачей. На данный момент официально подтверждена гибель пяти пассажиров.

Поиск людей осуществляется также с воздуха: над акваторией залива барражируют вертолеты. Представители властей пока затрудняются назвать причину аварии.

Издание напоминает, что в результате другого кораблекрушения, произошедшего во вторник на реке Шингу на севере страны погибли десять человек, 19 удалось спасти. Всего на на борту судна, не предназначенного для пассажирских перевозок, находилось 70 человек.