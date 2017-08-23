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В Басманном суде начались задержания
Полиция начала задержания в здании Басманного суда после объявления решения по мере пресечения в отношении режиссёра Кирилла Серебренникова. Об этом сообщает «Газета.ру»
В частности, сотрудники правоохранительных органов задержали критика Анну Наринскую и журналистку Анну Шалашову. Их задержали, когда режиссёра Кирилла Серебренникова выводили из зала суда. В этот момент в коридоре суда люди исполняли песню Виктора Цоя «Перемен». На Шалашову составили протокол об административном правонарушении и отпустили. Точное число задержанных на момент публикации новости неизвестно.
23 августа Басманный суд отправил художественного руководителя «Гоголь-центра» Кирилла Серебренникова под домашний арест до 19 октября. Его обвиняют в хищении 68 миллионов рублей, выделенных на реализацию проекта «Платформа». За Серебренникова ручались 34 человека, среди которых Чулпан Хаматова, Фёдор Бондарчук, Ирина Прохорова, Константин Райкин. У здания суда в поддержку режиссёра собрались сотни граждан.
Вечером 21 августа Кирилла Серебренникова задержали в Санкт-Петербурге на съёмках фильма «Лето» о Викторе Цое. В мае 2017 года в квартире у режиссёра в Москве и в театре проходили обыски по делу о хищении бюджетных средств, выделенных «Седьмой студии». Серебренников тогда проходил по делу в качестве свидетеля. У режиссёра отобрали заграничный паспорт. В мае следствие предъявило обвинение экс-генеральному продюсеру «Седьмой студии» Алексею Малобродскому, бывшему директору компании Юрию Итину и экс-бухгалтеру Нине Масляевой. Позднее бывший бухгалтер дала против Серебренникова показания. Съёмки фильма «Лето» приостановлены.
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