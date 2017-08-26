Поисково-спасательная операция на руднике «Мир» прекращена из-за угрозы затопления шахты и возможных новых жертв. Восемь шахтеров остались погребены под землей.





«С момента аварии прошло три недели. Медицинские эксперты считают, что выжить без питьевой воды, еды, в условиях высокой влажности и затопления шахты селевыми массами с высоким содержанием сероводорода и солей организм человека в течение такого длительного срока не способен», — говорится в сообщении компании.

«С тяжелым сердцем я вынужден сообщить, что надежды на то, что оставшихся в руднике рабочих удастся поднять на поверхность живыми, не осталось. Мы глубоко потрясены произошедшим. Это трагедия для всей компании. Осознание того, что мы сделали все возможное для спасения людей, к сожалению, не может служить утешением для их родных и близких. От лица АЛРОСА выражаю искренние соболезнования семьям, родным и близким горняков. Мы скорбим вместе с вами», — заявил Иванов.



По его словам, как глава компании, он гарантирует, что семьям шахтеров будет оказана необходимая поддержка и материальная помощь.



Родственникам каждого из шахтеров АЛРОСА выплатит компенсации в размере 2 млн рублей. Помимо этого, родственникам шахтеров заплатят из региональных и муниципальных бюджетов.



АЛРОСА (Алмазы России — Саха) — российская группа алмазодобывающих компаний, занимающая лидирующую позицию в мире по объёму добычи алмазов



Авария произошла 4 августа на неработающем карьере " Мир" Мирнинского горно-обогатительного комбината компании " Алроса". Рудник затопило водой из отработанного карьера.



На момент ЧП в шахте находился 151 человек. На поверхность удалось вывести 143 человека.





Поисково-спасательная операция на руднике «Мир» продолжалась три недели. Работы велись круглосуточно в три смены. В операции принимали участие 320 человек: специалисты МЧС России и работники АЛРОСА.

Поиски осложнились 18 августа, когда вода начала скапливаться на дне карьера. Это создавало опасность одномоментного прорыва накопленной воды в шахту и ставило под угрозу жизни находящихся под землей горняков и спасателей. По правилам безопасности вести спасательные работы в подобных условиях нельзя, поэтому поиск людей был приостановлен.



Чтобы избежать прорыва, были устроены локальные направленные взрывы. Взрывные работы продолжались 5 суток, но добиться управляемого схода воды не удалось.



На утро 26 августа, в чаше карьера скопилось 37400 кубометров воды.



Продолжение взрывных работ обрушить уступы карьера, поэтому их прекратили.