Поклонники Серебренникова заблокировали проезжую часть у Басманного суда Москвы



Полиция оттеснила с проезжей части поклонников режиссера Кирилла Серебренникова , которые заблокировали часть дороги возле здания Басманного суда Москвы, где ближайшее время начнется рассмотрение ходатайства следствия о его домашнем аресте.

Как передает корреспондент ТАСС, полиция оттеснила собравшихся поддержать режиссера с проезжей части, чтобы восстановить движение автомобилей. Для этого возле входа в здание суда вдоль проезжей части полицейские выставили два автозака — машины для перевозки задержанных.



Полицейские призывают собравшихся освободить проезжую часть. Желающих подойти к суду со стороны метро " Комсомольская" не пропускают. " Здесь прохода нет, уважаемые граждане" , — предупреждают сотрудники полиции.



При этом одна из полос движения все еще остается перекрытой.