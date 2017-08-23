Принц Гарри раскритиковал папарацци, которые фотографировали его мать принцессу Диану в момент ДТП и после аварии. Об этом сообщает BBC News.

По мнению принца, они виновны в неоказании помощи умирающей женщине. «Один из самых тяжелых моментов — это то, что люди, преследовавшие ее в туннеле, были теми же людьми, которые фотографировали ее, пока она умирала на заднем сиденье машины», — подчеркнул он.

Как отметил принц Гарри, ему трудно смириться с действиями папарацци, решившими не помогать его матери, а также с тем, что потом снимки попали во все издания страны.

Принцесса Диана, урожденная Диана Фрэнсис Спенсер, погибла 31 августа 1997 года в автомобильной аварии в Париже. Вместе с ней в машине находились сын египетского миллиардера Доди аль-Файед и водитель Анри Поль.

Причина аварии так и не стала окончательно ясна, существует ряд версий случившегося (алкогольное опьянение водителя, попытка скрыться от преследований папарацци, а также различные теории заговора).