Очевидцы рассказали подробности ЧП на заводе ГАЗ



Работники завода ГАЗ, где произошло массовое убийство , узнали об опасности через корпоративный мессенджер. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на одного из сотрудников предприятия.

По словам собеседника агентства, сотрудникам, которые находились в кабинетах, пришло сообщение «по корпоративной аське»: «На заводе произошло убийство, пока запритесь и из кабинетов не выходите, убийца Барахов, его сейчас ищут». Также сообщения сотрудникам прислали руководители. После задержания предполагаемого преступника людей таким же способом оповестили о том, что опасность миновала.





Еще одна сотрудница предприятия рассказала РИА Новости , что правоохранители оцепили территорию линейного цеха, где произошел инцидент. По ее словам, сначала рабочих не пускали на территорию.



Ранее в СМИ появилась информация, что 23 августа на территории завода ГАЗ мужчина напал на людей с ножом . В результате нападения три человека погибли на месте, еще двух в тяжелом состоянии доставили в больницу. Среди погибших есть женщина, работавшая лаборанткой.



Группа ГАЗ пообещала оказать всю необходимую помощь семьям погибших и пострадавшим. В компании подчеркнули, что нападение произошло по личным мотивам, не связанным с производственной деятельностью.