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Очевидцы рассказали подробности ЧП на заводе ГАЗ
Работники завода ГАЗ, где произошло массовое убийство, узнали об опасности через корпоративный мессенджер. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на одного из сотрудников предприятия.
По словам собеседника агентства, сотрудникам, которые находились в кабинетах, пришло сообщение «по корпоративной аське»: «На заводе произошло убийство, пока запритесь и из кабинетов не выходите, убийца Барахов, его сейчас ищут». Также сообщения сотрудникам прислали руководители. После задержания предполагаемого преступника людей таким же способом оповестили о том, что опасность миновала.
Еще одна сотрудница предприятия рассказала РИА Новости, что правоохранители оцепили территорию линейного цеха, где произошел инцидент. По ее словам, сначала рабочих не пускали на территорию.
Ранее в СМИ появилась информация, что 23 августа на территории завода ГАЗ мужчина напал на людей с ножом. В результате нападения три человека погибли на месте, еще двух в тяжелом состоянии доставили в больницу. Среди погибших есть женщина, работавшая лаборанткой.
Группа ГАЗ пообещала оказать всю необходимую помощь семьям погибших и пострадавшим. В компании подчеркнули, что нападение произошло по личным мотивам, не связанным с производственной деятельностью.
Официальный представитель Следственного комитета РФ Светлана Петренко заявила, что убийство было совершено на почве ревности. Предполагаемого убийцу задержали, против него полицейским пришлось применить табельное оружие, так как мужчина пытался напасть на них. Его госпитализировали.
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