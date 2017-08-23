Серебренникову в СИЗО нашли соседа-интеллигента

Кирилл Серебренников , задержанный по подозрению в хищении 68 миллионов рублей, рассказал об условиях своего содержания в СИЗО . Режиссер находится в двухместной камере вместе с еще одним мужчиной.

Как рассказал Серебренников членам Общественной наблюдательной комиссии, его задержали прямо на съемках в Санкт-Петербурге. " На работу пришли сотрудники, очень вежливо представились и попросили меня на выход. Меня не били, нет, все было очень прилично. Но вещи и ключи — все осталось в Санкт-Петербурге, мне ничего не дали собрать, а сразу повезли в Москву на машине, это был микроавтобус. Наручники никакие не надевали" , — цитирует режиссера сайт " Комсомольская правда".

По словам Серебренникова, в столичный Следственный комитет они добирались в течение девяти часов, из которых его ни разу не покормили. Сейчас режиссер находится в СИЗО. Он сидит в двухместной камере вместе с мужчиной, которого обвиняют в коррупции.

По словам Серебренникова, его сосед — очень интеллигентный мужчина. Режиссер до сих пор находится в шоке из-за произошедшего и не понимает, почему оказался в камере. " Вообще вся эта история какой-то абсурд, я ни в чем не виноват и буду бороться за справедливость до конца" , — признался он.

Секретарь Общественной наблюдательной комиссии Москвы Иван Мельников , в свою очередь, отметил, что Серебренников ведет себя " очень достойно" — он спокоен и сдержан. " Я спросил его, как тюремная еда, он ответил: " Есть можно". Нас он поблагодарил за визит и попросил: " Передайте привет всем моим" " , — добавил он.

Напомним, Кирилла Серебренникова задержали на съемках его нового фильма в Санкт-Петербурге. Художественного руководителя " Гоголь-центра" подозревают в хищении 68 миллионов рублей.