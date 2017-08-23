МВД обещает вознаграждение за информацию о подозреваемом в убийстве Драчева



Полиция обещает вознаграждение в полмиллиона рублей за информацию о подозреваемом в убийстве чемпиона мира по пауэрлифтингу в Хабаровске, сообщается на сайте краевого управления МВД России.



В воскресенье у кафе " Галерея" в центре Хабаровска произошла драка между двумя мужчинами. Один из участников драки — чемпион мира и Европы по пауэрлифтингу Андрей Драчев — получил несколько ударов и потерял сознание. Его увезли в больницу, где он скончался. Второй участник драки, также спортсмен, с места происшествия скрылся. Сейчас он находится в федеральном розыске.

Региональное управление МВД сообщает, что разыскивается уроженец города Амурск Хабаровского края Аллахверанов Анар Алияр оглы 1992 года рождения.



" За информацию, способствовавшую задержанию Аллахверанова, МВД России гарантирует вознаграждение в сумме 500 тысяч рублей" , — говорится в сообщении.



Полицейские просят имеющих какую-либо информацию о местонахождении подозреваемого позвонить в управление МВД РФ по Хабаровскому краю по телефонам: 8 (4212) 38-73-53, 38-75-88, 38-76-90, 8-924-212-32-02. Правоохранители гарантируют анонимность и конфиденциальность.



Ранее сообщалось, что в связи с гибелью Драчева возбуждено уголовное дело по статье " умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего" , однако во вторник СК сообщил, что оно переквалифицировано на статью " убийство, совершенное из хулиганских побуждений". За такое преступление предусмотрено наказание до 20 лет лишения свободы либо пожизненное лишение свободы.