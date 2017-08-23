В Ингушетии ликвидировали группу боевиков



Сотрудники правоохранительных органов ликвидировали группу боевиков в селении Пседах в Малгобекском районе Ингушетии, где утром в среду ввели режим КТО, количество нейтрализованных бандитов уточняется, сообщил РИА Новости источник в силовых структурах региона.

Ранее сообщалось, что с 5.25 мск среды на территории населенного пункта Пседах Малгобекского района введен правовой режим КТО. Силовики при проверке обнаружили боевиков, которые открыли огонь по правоохранителям, после чего они вступили в перестрелку с бандитами.



" В ходе боестолкновения ликвидировано несколько боевиков, которые укрывались в одном из частных домов в селении Пседах. Количество уничтоженных бандитов уточняется" , — сказал собеседник агентства.