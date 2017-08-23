В поселении на северо-западе Ингушетии ввели режим КТО

Режим контртеррористической операции введен на территории поселения Пседах Малгобекского района на северо-западе Ингушетии утром в среду, сообщает оперативный штаб по региону.



" С 5.25 мск среды на территории населенного пункта Пседах Малгобекского района введен правовой режим КТО" , — сказал собеседник агентства.



По его словам, решение о проведении контртеррористической операции принято в целях пресечения терактов и преступлений террористической направленности.



На территории селения введен ряд ограничений.