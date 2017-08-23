Подозреваемого в совершении терактов отпустили под залог в Испании

Мохаммед Аалья, один из главных подозреваемых в совершении терактов в Каталонии, освобожден под залог, сообщают информационные агентства. Второй подозреваемый — Салах-эль Кариб — задержан на 72 часа. Суд примет решение о его заключении под стражу позднее. Еще двое подозреваемых — Дрисса Оукабир и Мохаммед Хули — арестованы, передает РИА «Новости» со ссылкой на Europa Press.

Их доставили в суд во вторник. В суде подозреваемые подтвердили, что собирались совершить теракт в соборе Саграда Фамилия. Обвинения выдвинуты по четырем пунктам: участие в террористической группировке, совершение убийств, причинение ущерба, а также хранение взрывчатых веществ. 21 августа полиция также ликвидировала исполнителя теракта в Барселоне Юнеса Абуякуба.