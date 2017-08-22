Серебренников помещен в изолятор временного содержания

Во вторник режиссер был задержан в Санкт-Петербурге, где участвовал в съемках фильма о Викторе Цое , и был доставлен в Москву. В Следственном комитете состоялся допрос Серебренникова, который продолжался четыре часа. Защитник режиссера Дмитрий Харитонов сообщил, что сам Серебренников вину не признает и считает выдвинутые против него обвинения абсурдными.

Официальный представитель Следственного комитета Светлана Петренко заявила, что вина Серебренникова доказывается " показаниями свидетелей, результатами оперативно-розыскной деятельности, изъятыми в ходе расследования финансовыми документами".

Еще в 2011 году Серебренников разработал проект под названием «Платформа», который должен был развивать и популяризировать современное искусство. Для реализации задуманного режиссер создал независимую организацию «Седьмая студия», в которой работали его знакомые. За период 2011-2014 годов Минкульт выделил из бюджета более 214 миллионов рублей на поддержку данного проекта.

По версии следствия, по указаниям Серебренникова и его сообщника Юрия Итина организация разрабатывала планы мероприятий в рамках «Платформы», при этом закладывая завышенные сведения об их числе и затратах на их проведение. Эти планы в дальнейшем представлялись в Министерство культуры. Обосновывая таким образом необходимость выделения бюджетных средств, группа затем составляла отчеты о расходах.

По версии следствия, Серебренников также причастен к заключению «Седьмой студией» фиктивных контрактов с юридическими лицами, связанными с выполнением запланированных в рамках «платформы» мероприятий. Некоторые из них были «фирмами-однодневками», с помощью которых группа соучастников получала средства, выделенные федеральным бюджетом, и распределяла их между собой. В общей сложности Серебренников и сообщники похитили из бюджета порядка 68 миллионов рублей, уверены в Следственном комитете.

Одна из сообщников Серебренникова скрывается от следствия и находится в федеральном розыске, уточнила Петренко.

Вопрос о мере пресечения в отношении задержанного режиссера будет решаться судом в среду 23 августа.

Еще в мае в московском театре «Гоголь-центр», художественным руководителем которого был Серебренников, прошли обыски в рамках дела «Седьмой студии». Тогда же обыск состоялся и дома у режиссера.