Мужчина полагает, что верблюд откусил ему руку из-за запаха одеколона: Цезарь меня убивал



Хозяин верблюда, которому его питомец откусил руку в Московской области, рассказал журналистам РЕН ТВ о пережитом ужасе.

" Вчера провожал животных с пастбища. Вдруг самец-верблюд по имени Цезарь стал меня просто убивать. Факторов много: может быть, я от комаров подушился чем-то, может, туалетной водой. Он меня хватает зубами под спину, подкладывает меня под себя. Это их основная техника убийства. Ложится на меня. Минут 20 он на мне лежал, прессовал меня, у меня ребра сломаны. Супруга взяла хворостину и кричала в истерики".



По словам мужчины, чтобы остаться живым ему пришлось пожертвовать рукой. При этом он продолжает чувствовать потерянную конечность.