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Полиция проверяет сообщения о стрельбе на западе Москвы
Полицейские проверяют сообщение о том, что на МКАД на западе столицы неизвестный на иномарке открыл стрельбу из автомата. Об этом сообщает агентство городских новостей «Москва» со ссылкой на пресс-службу столичного главка МВД.
"Вечером 29 августа поступило сообщение от очевидца, утверждающего, что неизвестный на автомобиле BMW открыл огонь из автоматического оружия. В настоящее время полиция проверяет эту информацию", — сказали в ведомстве.
В настоящий момент для задержания водителя объявлен план «Перехват».
Ранее сообщалось, что полиция Краснодара ищет мужчин, причастных к обстрелу сотрудников ДПС.
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