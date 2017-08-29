Полиция проверяет сообщения о стрельбе на западе Москвы

Полицейские проверяют сообщение о том, что на МКАД на западе столицы неизвестный на иномарке открыл стрельбу из автомата. Об этом сообщает агентство городских новостей «Москва» со ссылкой на пресс-службу столичного главка МВД.

"Вечером 29 августа поступило сообщение от очевидца, утверждающего, что неизвестный на автомобиле BMW открыл огонь из автоматического оружия. В настоящее время полиция проверяет эту информацию", — сказали в ведомстве.

В настоящий момент для задержания водителя объявлен план «Перехват».