Мужчина с винтовкой угрожает открыть стрельбу в Москве

В среду, 30 августа, на севере Москвы неизвестный мужчина с винтовкой заявил, что откроет стрельбу по прохожим. Об этом сообщает агентство «Москва» со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

К дому номер 44 на улице Фестивальная, где живет этот человек, уже выехал экипаж полиции. По словам собеседник агентства, мужчина произносить свои угрозы из окна второго этажа.

Другие подробности инцидента пока неизвестны.