Автомобиль на огромной скорости сбил мать с ребенком в Москве: видео

На приведенных кадрах легковой автомобиль на огромной скорости сбивает женщину и маленького ребенка, которые переходят шоссе через пешеходный переход.

Автомобиль марки Hyundai на огромной скорости сбил женщину с ребенком на Алтуфьевском шоссе в Москве, об этом сообщили в пресс-службе московского ГИБДД , передает ТАСС . Очевидцы происшествия опубликовали сделанные видеорегистратором записи с моментом ДТП в Сети.

На приведенных кадрах легковой автомобиль на огромной скорости сбивает женщину и маленького ребенка, которые переходят шоссе через пешеходный переход. ДТП произошло в тот момент, когда люди уже практически ступили на бордюр. После столкновения женщину с ребенком буквально отбросило на значительное состояние.

Около дома 24 по Алтуфьевскому шоссе на пешеходном переходе автомобиль Hyundai совершил наезд на женщину с ребенком. В результате происшествия женщина скончалась на месте, ребенок госпитализирован, — сообщили в пресс-службе дорожной полиции.