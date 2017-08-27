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Автомобиль на огромной скорости сбил мать с ребенком в Москве: видео
На приведенных кадрах легковой автомобиль на огромной скорости сбивает женщину и маленького ребенка, которые переходят шоссе через пешеходный переход.
Автомобиль марки Hyundai на огромной скорости сбил женщину с ребенком на Алтуфьевском шоссе в Москве, об этом сообщили в пресс-службе московского ГИБДД, передает ТАСС. Очевидцы происшествия опубликовали сделанные видеорегистратором записи с моментом ДТП в Сети.
На приведенных кадрах легковой автомобиль на огромной скорости сбивает женщину и маленького ребенка, которые переходят шоссе через пешеходный переход. ДТП произошло в тот момент, когда люди уже практически ступили на бордюр. После столкновения женщину с ребенком буквально отбросило на значительное состояние.
Около дома 24 по Алтуфьевскому шоссе на пешеходном переходе автомобиль Hyundai совершил наезд на женщину с ребенком. В результате происшествия женщина скончалась на месте, ребенок госпитализирован, — сообщили в пресс-службе дорожной полиции.
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