Источник рассказал о показаниях Серебренникова против его коллег



Режиссер Кирилл Серебренников , находясь в статусе свидетеля по делу о крупном мошенничестве, дал показания на коллег из " Седьмой студии" , после чего те стали сотрудничать со следствием, передает " Интерфакс" со ссылкой на источник, знакомый с ходом расследования.



" В тот период, когда режиссер находился в статусе свидетеля, он дал показания против своих коллег по " Седьмой студии". После этого главбух этой организации Нина Масляева , признавшая вину, сотрудница бухгалтерии Татьяна Жирикова — свидетель по делу, ряд других лиц дали показания на своего бывшего шефа" , — рассказал источник.

Ранее другой источник " Интерфакса" сообщил, что основанием для привлечения Серебренникова в качестве подозреваемого по делу о хищении бюджетных средств, выделенных на проект " Платформа" , стали, в том числе, показания нескольких человек, находящихся в разном статусе.

Режиссер Кирилл Серебренников задержан по делу " Седьмой студии" — его обвиняют в хищении 68 млн рублей, выделенных государством на поддержку театрального проекта " Платформа". Меру пресечения Серебренникову изберет суд после допроса.