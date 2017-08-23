Серебренникова поместили под домашний арест

Басманный суд удовлетворил ходатайство следователей о помещении театрального режиссера Кирилла Серебренникова под домашний арест. Об этом сообщает ТАСС в среду, 23 августа.

Серебренников пробудет под арестом до 19 октября. Ему запрещено использовать любые средства связи. На режиссера наденут электронный браслет, чтобы контролировать его перемещения.

Обосновывая такую меру, следователи заявили, что Серебренников может скрыться от суда за пределами России. Сторона обвинения отметила, что худрук «Гоголь-центра» пытался уничтожить доказательства мошенничества.

Защита предлагала отпустить Серебренникова под залог в размере вменяемого ему ущерба. Обвиняемый назвал домашний арест «необоснованно жесткой мерой».