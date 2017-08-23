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Серебренникова поместили под домашний арест
Басманный суд удовлетворил ходатайство следователей о помещении театрального режиссера Кирилла Серебренникова под домашний арест. Об этом сообщает ТАСС в среду, 23 августа.
Серебренников пробудет под арестом до 19 октября. Ему запрещено использовать любые средства связи. На режиссера наденут электронный браслет, чтобы контролировать его перемещения.
Обосновывая такую меру, следователи заявили, что Серебренников может скрыться от суда за пределами России. Сторона обвинения отметила, что худрук «Гоголь-центра» пытался уничтожить доказательства мошенничества.
Защита предлагала отпустить Серебренникова под залог в размере вменяемого ему ущерба. Обвиняемый назвал домашний арест «необоснованно жесткой мерой».
Адвокат Дмитрий Харитонов сообщил, что за режиссера поручились, в частности, Филипп Киркоров, Федор Бондарчук, Андрей Малахов, Ксения Собчак, Владимир Урин и Иван Ургант.
Худрук «Гоголь-центра» был задержан 22 августа в Санкт-Петербурге, где снимал фильм о лидере группы «Кино» Викторе Цое. Его обвиняют в организации хищения 68 миллионов рублей, выделенных из госбюджета на проект «Платформа». Серебренников вину не признает. По делу в качестве обвиняемых также проходят бывший генпродюсер «Седьмой студии» Алексей Малобродский, ее бывший гендиректор Юрий Итин, бывший главный бухгалтер Нина Масляева, а также продюсер Екатерина Воронова. Последняя, по утверждению СК, скрылась от следствия, остальные находятся под стражей.
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