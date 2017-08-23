Серебренников рассказал о своем задержании

По словам режиссера, его задержали на съемочной площадке в Санкт-Петербурге, а потом в течение девяти часов везли в Москву. Как отметил Серебренников, он очень надеется, что суд отпустит его домой.

«Не понимаю, зачем и кому нужен был весь этот спектакль с моим задержанием в Питере, прямо на съемках. Я являлся на все вызовы, отвечал на все звонки и ни от кого не скрывался. Но, несмотря на это, вчера вечером прямо на работу пришли сотрудники, очень вежливо представились и попросили меня на выход. Меня не били, нет, все было очень прилично», — подчеркнул он, добавив, что наручники на него не надевали.

По словам Серебренникова, в дороге его не кормили, он смог поесть, только когда приехал его адвокат и купил ему еды в столовой СК.

Серебренников отметил, что все его вещи и ключи остались в Петербурге , ему не разрешили ничего забрать. «Вообще вся эта история какой-то абсурд, я ни в чем не виноват и буду бороться за справедливость до конца», — подчеркнул он.

Двадцать третьего мая дома у Серебренникова и в «Гоголь-центре» прошли обыски. В СК заявили, что следственные мероприятия проводились в рамках дела о хищении 200 миллионов рублей. По словам правоохранителей, речь идет о деньгах, которые были выделены некоммерческой организации «Седьмая студия» «на развитие и популяризацию искусства». «Седьмая студия» была создана Серебренниковым в 2012 году на основе его курса в Школе-студии МХАТ. Самого Серебренникова допросили в СК как свидетеля и отпустили под обязательство о явке к следователю.