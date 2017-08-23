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Серебренников рассказал о своем задержании
Режиссер, худрук «Гоголь-центра» Кирилл Серебренников рассказал сотрудникам Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) Москвы о своем задержании. Об этом пишет «Комсомольская правда».
По словам режиссера, его задержали на съемочной площадке в Санкт-Петербурге, а потом в течение девяти часов везли в Москву. Как отметил Серебренников, он очень надеется, что суд отпустит его домой.
«Не понимаю, зачем и кому нужен был весь этот спектакль с моим задержанием в Питере, прямо на съемках. Я являлся на все вызовы, отвечал на все звонки и ни от кого не скрывался. Но, несмотря на это, вчера вечером прямо на работу пришли сотрудники, очень вежливо представились и попросили меня на выход. Меня не били, нет, все было очень прилично», — подчеркнул он, добавив, что наручники на него не надевали.
По словам Серебренникова, в дороге его не кормили, он смог поесть, только когда приехал его адвокат и купил ему еды в столовой СК.
Серебренников отметил, что все его вещи и ключи остались в Петербурге, ему не разрешили ничего забрать. «Вообще вся эта история какой-то абсурд, я ни в чем не виноват и буду бороться за справедливость до конца», — подчеркнул он.
Двадцать третьего мая дома у Серебренникова и в «Гоголь-центре» прошли обыски. В СК заявили, что следственные мероприятия проводились в рамках дела о хищении 200 миллионов рублей. По словам правоохранителей, речь идет о деньгах, которые были выделены некоммерческой организации «Седьмая студия» «на развитие и популяризацию искусства». «Седьмая студия» была создана Серебренниковым в 2012 году на основе его курса в Школе-студии МХАТ. Самого Серебренникова допросили в СК как свидетеля и отпустили под обязательство о явке к следователю.
Позже по делу о хищении бюджетных средств были задержаны экс-гендиректор и бывший главный бухгалтер «Седьмой студии» Юрий Итин и Нина Масляева. Затем они, а также экс-гендиректор «Гоголь-центра» Алексей Малобродский, были арестованы.
Двадцать второго августа стало известно о задержании Серебренникова. Режиссера заподозрили в совершении преступления по части 4 статьи 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере). Речь идет о мошенничестве на сумму в 68 миллионов рублей. Ему грозят десять лет тюрьмы и штраф в миллион рублей.
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