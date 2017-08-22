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Адвокат раскрыл подробности задержания Серебренникова
Адвокат Кирилла Серебренникова Дмитрий Харитонов заявил, что режиссера задержали в Санкт-Петербурге. Об этом сообщает РИА Новости.
По словам защитника, в Петербурге Серебренников находился на съемках фильма. «Там его задержали и доставили, насколько мне известно, в сопровождении силовиков в Москву», — отметил Харитонов.
Адвокат добавил, что находился в командировке во Владимире, откуда выехал первым поездом. Он планируется прибыть в Следственный комитет в течение двух часов. Без него режиссер не будет участвовать в следственных действиях.
В Петербурге Серебренников снимал фильм «Лето» о раннем периоде творчества лидера «Кино» Виктора Цоя.
Двадцать третьего мая дома у Серебренникова и в «Гоголь-центре» прошли обыски. В СК заявили, что следственные мероприятия проводились в рамках дела о хищении 200 миллионов рублей. По словам правоохранителей, речь идет о деньгах, которые были выделены некоммерческой организации «Седьмая студия» «на развитие и популяризацию искусства». «Седьмая студия» была создана Серебренниковым в 2012 году на основе его курса в Школе-студии МХАТ.
Самого Серебренникова допросили в СК как свидетеля и отпустили под обязательство о явке к следователю. Позже по делу о хищении бюджетных средств были задержаны экс-гендиректор и бывший главный бухгалтер «Седьмой студии» Юрий Итин и Нина Масляева. Затем они, а также экс-гендиректор «Гоголь-центра» Алексей Малобродский, были арестованы.
Двадцать второго августа стало известно о задержании Серебренникова. Сообщалось, что следователи намерены предъявить режиссеру обвинение по части 4 статьи 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере) и решить вопрос об избрании ему меры пресечения. Режиссеру грозят десять лет тюрьмы и штраф в миллион рублей.
Виктор Цой Алексей Малобродский Дмитрий Харитонов Юрий Итин Еще 2 тега
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