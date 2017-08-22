Адвокат раскрыл подробности задержания Серебренникова

По словам защитника, в Петербурге Серебренников находился на съемках фильма. «Там его задержали и доставили, насколько мне известно, в сопровождении силовиков в Москву», — отметил Харитонов.

Адвокат добавил, что находился в командировке во Владимире, откуда выехал первым поездом. Он планируется прибыть в Следственный комитет в течение двух часов. Без него режиссер не будет участвовать в следственных действиях.

Двадцать третьего мая дома у Серебренникова и в «Гоголь-центре» прошли обыски. В СК заявили, что следственные мероприятия проводились в рамках дела о хищении 200 миллионов рублей. По словам правоохранителей, речь идет о деньгах, которые были выделены некоммерческой организации «Седьмая студия» «на развитие и популяризацию искусства». «Седьмая студия» была создана Серебренниковым в 2012 году на основе его курса в Школе-студии МХАТ.

Самого Серебренникова допросили в СК как свидетеля и отпустили под обязательство о явке к следователю. Позже по делу о хищении бюджетных средств были задержаны экс-гендиректор и бывший главный бухгалтер «Седьмой студии» Юрий Итин Нина Масляева . Затем они, а также экс-гендиректор «Гоголь-центра» Алексей Малобродский , были арестованы.