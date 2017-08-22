СМИ узнали, кто прячет подозреваемого в убийстве пауэрлифтера Драчева

Борца Анара Аллахверанова, подозреваемого по делу о гибели пауэрлифтера Андрея Драчева, могли спрятать члены группировки спортсменов «Мастер», которую основал его родной брат Натиг Аллахверанов. Об этом сообщает Life.

По данным издания, 25-летний Анар Аллахверанов «уже давно» живет в Хабаровске и занимается боевым самбо и кикбоксингом. Он учится в Дальневосточном государственном университете путей сообщения, утверждает издание.

Тренировался молодой человек в хабаровском бойцовском клубе «Мастер». Позже члены этой семьи открыли охранное предприятие с таким же названием. По информации Life, в 2014 году основателя клуба Натига Аллаверханова и его партнера Романа Ковалева осудили за то, что они жестоко избили своего знакомого, вымогая у него 60 тысяч рублей.

«Когда Натига «закрыли» в 2014 году, бизнес перешел Анару. После этого дела у фирмы пошли в гору. Так, в 2015-м фирма братьев Аллахверановых получила контракт от Хабаровского краевого центра развития спорта на охрану спорткомплекса «Юность» на 2,9 миллиона рублей», — отмечает Life.

Утром 20 августа у кафе «Галерея» в центре Хабаровска произошла драка между двумя мужчинами. В результате один из них — 32-летний чемпион мира и Европы Андрей Драчев — получил несколько ударов и потерял сознание. Позже он скончался в больнице. СМИ писали, что причиной конфликта мог стать спор о том, что лучше — занятия смешанными единоборствами (ММА) или тренировки в спортзале.

Второй участник драки, также спортсмен, скрылся с места происшествия. По факту случившегося возбудили уголовное дело по статье об умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшем смерть по неосторожности. Поиски подозреваемого ведутся в Хабаровском крае и соседних регионах.