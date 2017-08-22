Названа причина столкновения эсминца ВМС США John S. McCain с танкером

Американский ракетный эсминец John S. McCain совершил столкновение с нефтяным танкером Alnic MC из-за потери рулевого управления, сообщает CNN со ссылкой на официального представителя ВМС США.

При этом собеседник телеканала не понимает, почему экипаж не смог использовать резервные системы рулевого управления корабля для поддержания контроля над ним.

В ВМС США заявили, что в качестве причин столкновения эсминца с торговым судном будут изучены также версии о саботаже и кибервмешательстве.

Напомним, в понедельник, 21 августа, американский эсминец John S. McCain совершил столкновение с либерийским танкером в Малаккском проливе. В результате происшествия оказался поврежден корпус боевого корабля.

Отмечается, что затопленными оказались каюты, машинный зал, а также помещение радиосвязи. Пропавшими считаются десять моряков, пятеро пострадали.

После происшествия с ракетным эсминцем Военно-морские силы Соединенных Штатов Америки приостановили морские операции по всему миру.