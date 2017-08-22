Johnson & Johnson выплатит заболевшей раком женщине 417 миллионов долларов

Верховный суд Лос-Анджелеса обязал корпорацию Johnson & Johnson выплатить рекордный штраф в 417 миллионов долларов. Компенсацию получит американка, заболевшая раком, сообщает Reuters. Такая сумма является рекордной в подобных делах.

Женщина заявила, что пользовалась детской присыпкой на основе талька, из-за чего у нее развилась онкология. После этого она решила подать на корпорацию в суд. Судья пояснил, что компания не предупредила покупателей о потенциальном риске онкологических заболеваний при использовании ее продукции. В Америке подобные иски на этого производителя подали более тысячи человек, отмечает издание.

Фармацевтическая компания Johnson & Johnson — в числе самых известных производителей детских косметических средств.