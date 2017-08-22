Больная раком американка отсудила гигантскую сумму у Johnson & Johnson

Суд Лос-Анджелеса обязал Johnson & Johnson выплатить рекордные 417 млн долларов женщине с раком яичников, которая заявляет, что причиной ее болезни стало использование продукции компании.



Как передает агентство AP, Ева Эчеверриа из Калифорнии подала на компанию в суд из-за развития рака яичников после использования средств гигиены с тальком. Сообщается, что она пользовалась детской присыпкой Johnson & Johnson ежедневно с 1950 по 2016 год. Рак был диагностирован в 2007 году.



Истица утверждает, что компания должным образом не предупредила покупателей о риске при использовании подобных средств. Свою болезнь она считает «результатом необоснованно опасной и некачественной природы талька».



По решению суда, в сумму, которую должна выплатить компания, входят 68 млн долларов компенсации за моральный ущерб и 340 млн долларов в виде штрафной неустойки.



Представитель Johnson & Johnson заявила, что это решение будет обжаловано.





Сумма по иску Эчеверриа стала рекордной, но сам подобный иск — не единственный. Как писал ранее «Ридус» , в мае суд американского Сент-Луиса обязал Johnson & Johnson выплатить 110 млн долларов женщине, которая также уверяла, что заболела раком яичников после долгих лет использования присыпки на основе талька.

В целом с подобными жалобами на компанию в суд поступило почти 2,5 тысячи исков. Люди обвиняют производителя средств гигиены в том, что потребителей не информируют об опасности заболеваний раком при использовании продукции на основе талька.