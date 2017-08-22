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В США судья вступил в перестрелку с преступником и убил его
Фото: © РИА Новости / Наталья Селиверстова
Судье в американском штате Огайо пришлось в понедельник применить оружие в целях самозащиты и застрелить напавшего преступника, сообщает газета Washington Post.
По данным издания, инцидент произошел в городе Стьюбенвилль у здания суда, куда направлялся на работу судья Джозеф Браззиз. Преступник поджидал его там и, когда судья приблизился, открыл огонь. Браззиз, однако, не растерялся, выхватил свой пистолет и стал стрелять в ответ. Кроме того, на помощь судье пришел полицейский. В итоге нападавший был убит, а получившего ранения Браззиза доставили в больницу. Сейчас его жизни ничего не угрожает.
Преступника уже опознали — это афроамериканец Натаниэль Ричмонд, у которого ранее были проблемы с законом. Несколько его дел рассматривал и Браззиз, однако пока неизвестно, что именно сподвигло мужчину на вооруженное нападение. Сейчас полиция допрашивает второго мужчину, с которым Ричмонд приехал к зданию суда.
В беседе с журналистами местный шериф Фред Абдалла рассказал, что судья Браззиз — заядлый охотник и спортсмен. При этом шериф признался, что несколько лет назад убедил его носить с собой оружие, из-за " большого количества психов в округе".
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