Торговый центр у Московского вокзала в Петербурге эвакуируют из-за анонимного звонка

Чрезвычайные службы около часа эвакуируют посетителей одного из крупнейших торговых центров Санкт-Петербурга — " Галереи" у Московского вокзала.





" Около 21.10 мск поступил анонимный звонок о заминировании здания, было принято решение об эвакуации. На данный момент она еще продолжается" , — сообщили ТАСС в понедельник в ГУ МВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

Торговый центр работает до 22.00, но многие посетители не уходят, поскольку их автомобили припаркованы в подземном паркинге " Галереи".