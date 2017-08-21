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Источник: вертолет Robinson врезался в скалу в Краснодарском крае
Один человек погиб в результате столкновения вертолета со скалой в Краснодарском крае. Об этом ТАСС сообщил источник в экстренных службах.
" Вертолет Robinson R-66 в районе населенного пункта Малый Утриш столкнулся со скалой. В результате происшествия один человек погиб" , — сказал собеседник агентства.
По его словам, вертолет следовал по маршруту Анапа — Абрау-Дюрсо.
" На земле жертв и разрушении нет" , — отметил собеседник агентства, добавив, что по данному факту проводится проверка.
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