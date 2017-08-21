Источник: вертолет Robinson врезался в скалу в Краснодарском крае

Один человек погиб в результате столкновения вертолета со скалой в Краснодарском крае. Об этом ТАСС сообщил источник в экстренных службах.

" Вертолет Robinson R-66 в районе населенного пункта Малый Утриш столкнулся со скалой. В результате происшествия один человек погиб" , — сказал собеседник агентства.

По его словам, вертолет следовал по маршруту Анапа — Абрау-Дюрсо.

" На земле жертв и разрушении нет" , — отметил собеседник агентства, добавив, что по данному факту проводится проверка.