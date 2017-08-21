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Спасатель получил травму головы при тушении пожара в Ростове-на-Дону
Спасатель получил черепно-мозговую травму во время тушения крупного пожара в Ростове-на-Дону, сообщил журналистам начальник ГУ МЧС по Ростовской области Валерий Синьков.
Ранее в городской больнице скорой медицинской помощи РИА Новости заявили, что в результате пожара госпитализированы восемь человек, в их числе трое полицейских и спасатель.
" Сотрудник МЧС получили черепно-мозговую травму во время тушения пожара" , — сообщил Синьков на совещании оперативного штаба.
Пожар днем в понедельник охватил несколько частных домов в районе Театрального спуска рядом с главной площадью Ростова-на-Дону. Он начался в частном жилом доме на Нижегородской улице, после чего перекинулся на соседние дома. В городе введен режим чрезвычайной ситуации. Сообщалось об эвакуации 650 человек и порядка 30 горящих домах, жертв нет. Вечером МЧС сообщило о локализации возгорания на площади в 10 тысяч квадратных метров.
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