Спасатель получил травму головы при тушении пожара в Ростове-на-Дону



Спасатель получил черепно-мозговую травму во время тушения крупного пожара в Ростове-на-Дону, сообщил журналистам начальник ГУ МЧС по Ростовской области Валерий Синьков



Ранее в городской больнице скорой медицинской помощи РИА Новости заявили, что в результате пожара госпитализированы восемь человек, в их числе трое полицейских и спасатель.

" Сотрудник МЧС получили черепно-мозговую травму во время тушения пожара" , — сообщил Синьков на совещании оперативного штаба.



Пожар днем в понедельник охватил несколько частных домов в районе Театрального спуска рядом с главной площадью Ростова-на-Дону. Он начался в частном жилом доме на Нижегородской улице, после чего перекинулся на соседние дома. В городе введен режим чрезвычайной ситуации. Сообщалось об эвакуации 650 человек и порядка 30 горящих домах, жертв нет. Вечером МЧС сообщило о локализации возгорания на площади в 10 тысяч квадратных метров.