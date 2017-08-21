Число пострадавших в результате пожара в Ростове-на-Дону увеличилось

При пожаре в Ростове-на-Дону пострадали, как минимум, 45 человек. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в региональном центре медицины катастроф.

«По предварительным данным, за медицинской помощью обратились 45 человек. Семь из них госпитализированы с ожогами и отравлением продуктами горения в состоянии средней степени тяжести. Еще 38 пострадавшим помощь оказана амбулаторно», — заявил собеседник агентства.

В ведомстве добавили, что при тушении возгорания пострадал один пожарник. Он получил черепно-мозговую травму.

21 августа в Ростове-на-Дону вспыхнул сильный пожар. Пламя распространилось на площади 10 тысяч квадратных метров. Всего огнём были охвачены 25 домов — 14 одноэтажных и 11 двухэтажных. По предварительным данным, причиной пожара стало возгорание бытового электроприбора в одном из домов. Прокуратура области рассматривает также версию поджога. Пожар локализован на всей площади. В тушении пламени участвуют 1200 пожарников, задействовано 200 единиц техники. В городе введён режим чрезвычайной ситуации.