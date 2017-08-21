Появилось видео пожара в Ростове-на-Дону

В интернете опубликовано видео пожара в Ростове-на-Дону.

На видео из домов, охваченных пламенем, валит густой чёрный дым. На месте происшествия работают сотрудники экстренных служб города.

21 августа в Ростове-на-Дону вспыхнул сильный пожар. Пламя распространилось на площади 10 тысяч квадратных метров. Всего полыхают 25 домов. В результате инцидента пострадали три человека. Пожарные до сих пор не могут остановить распространение пламени. Предварительно причиной пожара стало возгорание бытового электроприбора в одном из домов. В городе введён режим чрезвычайной ситуации.