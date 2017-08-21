Российского пауэрлифтера могли убить из-за нецензурного слова

Азербайджанский боец без правил Анар Аллахверанов убил чемпиона мира и Европы по пауэрлифтингу Андрея Драчёва из-за того, что россиян назвал оппонента «чушкой». Об этом сообщает издание «Азербайджанский взгляд»

«Насколько мы знаем, Андрей задел Анара, обозвал его «чушкой». Между ними возник спор. Андрей использовал нецензурные слова. Потом завязалась драка. Анар не хотел его убивать. Он просто сильно разозлился и не смог совладать с чувствами», — заявили родственники Аллахверанова.

Убийство произошло в Хабаровске 20 августа. Аллахверанов повалил Драчёва на землю ударом ноги и стал добивать противника руками. Драка началась после словесной перепалки в кафе. Аллахверанов с места преступления скрылся.