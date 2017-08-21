Умерла актриса Зоя Степанова

В Москве на 90-м году жизни скончалась актриса и писатель Зоя Степанова . Об этом сообщается на сайте Союза кинематографистов.

Актриса более 40 лет проработала в Театре-студии «Киноактёр». Среди самых известных спектаклей, в которых играла Степанова, — «Дядюшкин сон», «У опасной черты», «Восемь женщин». Актриса также сыграла в фильмах «Айна», «Посеяли девушки лен», «Трое вышли из леса», «Каждый вечер в одиннадцать», «Без права на ошибку», «Дни испытаний».

В 2005 году Степанова выпустила сборник рассказов «Курьёзные истории или сон в руку».