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РИА Новости

В Баку в автомобиль посольства России въехала машина, пострадавших нет

У посольства РФ в Баку произошло ЧП
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БАКУ, 21 авг — РИА Новости, Вугар Гасанов. В автомобиль посольства России в Баку въехала машина, пострадавших нет, сообщил РИА Новости в понедельник пресс-атташе посольства Денис Апашкин.
"Автомобиль посольства России с регистрационным номером 004D010 выезжал из посольства на зеленый свет светофора. В него въехал автомобиль, управляемый азербайджанским гражданином, который, почему-то, проигнорировал запрещающий красный свет", — сообщил Апашкин.
По его словам, в результате ДТП никто не пострадал.
"Ущерб небольшой", — уточнил он.
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Вугар Гасанов Денис Апашкин
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