В Баку в автомобиль посольства России въехала машина, пострадавших нет

"Автомобиль посольства России с регистрационным номером 004D010 выезжал из посольства на зеленый свет светофора. В него въехал автомобиль, управляемый азербайджанским гражданином, который, почему-то, проигнорировал запрещающий красный свет", — сообщил Апашкин.

По его словам, в результате ДТП никто не пострадал.

"Ущерб небольшой", — уточнил он.