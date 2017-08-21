Очевидец рассказал полную версию убийства пауэрлифтера в Хабаровске

Очевидец конфликта, который закончился убийством чемпиона мира и Европы по пауэрлифтингу Андрея Драчева, рассказал в интервью ИА AmurMedia о том, как развивались события той ночи.

По его словам, Драчев вышел из ночного кафе «Галерея» около четырех часов утра и зашел в находящееся через дорогу заведение «Библиотека», где у него, судя по всему, произошел некий конфликт с другим посетителем. Уже на выходе он опять встретился с этой компанией, при этом, по словам собеседника агентства, они точно все были знакомы.

«Там у них был какой-то инцидент, то ли они смеялись, то ли боролись, то ли играли. Непонятно, что там, вроде все они там знакомые. Они знали друг друга, это 100%», — сказал очевидец.

Однако из всей компании выделялся один человек, который вел себя заведомо агрессивно и явно пытался задирать Драчева, уточнил он. После разговора с компанией спортсмен вернулся к своему знакомому, и они собирались идти обратно в кафе, когда Драчев увидел, как задиравший его мужчина «бросал русского через бедро».

«Это задело Андрея, и он остановился рядом со мной, а я прошел дальше. Потом обернулся, смотрю: Андрей с кем-то спорит. Не на повышенных тонах, а просто что-то доказывает», — уточнил он.

В сторону пауэрлифтера звучали фразы «Ты что, самый здоровый?» и «Да мы и не таких ломали». Это задело Драчева, и он вступил в словесную перепалку. Очевидец добавил, что Андрей пытался перенести разговор на следующий день, мотивируя тем, что он сейчас нетрезв и готов выяснить отношения в спортзале. Он даже стал записывать номер провоцировавшего его мужчины, когда тот исподтишка ударил ногой ему в голову. Этот инцидент исчерпали подоспевшие сотрудники полиции.

По словам очевидца, в тот момент стало понятно, что нападавший «кавказский парень либо борец, либо занимался смешанными единоборствами». После первого конфликта у Драчева был рассечен нос и образовалась гематома. Компания с провокатором удалилась, а собеседник агентства оставил Драчева на время, чтобы принести ему воды.

«Пока я ходил, эта компания обошла лестницу с другой стороны и опять подошла к Андрею. И этот, который неадекватный, опять стал… его провоцировать. Потом они сели в машину и уехали. Когда я подбежал, у Андрея был сломан нос, это было видно, и кровь шла из глаза», — рассказал очевидец.

Он вызвал такси, но пока вместе со спортсменом ждал его, вернулись два человека из той компании, в том числе нападавший на Драчева.

«Этот парень все время нападал на Андрея один, толпой его никто не бил, как пишут некоторые. Они к нам подошли, и этот неадекватный начал опять его провоцировать. Мы встали между ним и Андреем, а этот неадекватный опять начал к Андрею цепляться», — уточнил рассказчик.

В этот момент Драчев снял футболку и отдал телефон, попросив не вмешиваться. По словам очевидца, видео, на котором запечатлен момент убийства Андрея, неполное. Ему предшествовала долгая борьба, которая закончилась прицельным ударом со смертельным исходом для Драчева.

В центре Хабаровска 20 августа произошла потасовка между посетителями кафе «Галерея», в результате которой Андрей Драчев получил черепно-мозговую травму и скончался на месте. Его убийца скрылся с места преступления.