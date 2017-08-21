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В Петербурге замечена колонна иностранных танков

В Петербурге замечена колонна иностранных танков
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В Санкт-Петербурге утром 21 августа появилась колонна военной техники. Об этом сообщает «Фонтанка».
По данным издания, танки песочного цвета были замечены на Гутуевском острове. Их перевозили на машинах с грузовыми платформами. Несколько платформ остановились на выезде с территории автобазы ОАО «Морской порт Санкт-Петербург». Также их заметили на Невельской и Шотландской улицах.
Как минимум на одном из танков был трехцветный флаг. По мнению некоторых собеседников «Фонтанки», в Петербург для ремонта доставили технику из Сирии. По другой версии, танки принадлежат Таджикистану. Они могли появиться у порта из-за участия экипажей ВС этой страны в танковом биатлоне.
Подтверждения от представителей Западного военного округа издание пока не получило.
Соревнования по танковому биатлону проводились в подмосковном Алабино. Они завершились 12 августа.
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