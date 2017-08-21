Главными преступниками Москвы оказались офисные работники

Большинство преступлений в Москве совершают служащие — «офисный планктон, работающий на государство или в частных компаниях». Об этом сообщает Life со ссылкой на данные столичной прокуратуры.

Следом за служащими идут «начальники и руководители», на счету которых в 2017 году почти тысяча преступлений. На третьем месте оказались студенты, четвертое и пятое места поделили между собой банковские работники и владельцы бизнеса.

По данным ведомства, на «криминальную судьбу» человека влияет его образование. В 2016-м и 2017 годах преступления в Москве чаще всего совершали люди, окончившие только школу или училище. В этом году на их счету было 15 тысяч преступлений. Россиян с высшим образованием среди преступников оказалось в три раза меньше.

«Люди с высшим образованием совершают меньше преступлений, потому что с материальной точки зрения они лучше устроены и у них есть возможность продвигаться по карьерной лестнице. У людей со средним образованием, соответственно, и зарплата ниже, и возможностей меньше», — пояснил психолог-криминалист Михаил Виноградов

Почти половину всех преступлений в Москве составляют различные кражи — квартирные, уличные, карманные, автомобильные. На втором месте — аферы, на третьем — преступления, связанные с наркотиками.