Чемпиона по пауэрлифтингу убили в качестве аргумента в дискуссии

Полиции удалось поймать предполагаемого убийцу чемпиона мира по пауэрлифтингу Андрея Драчева. По одной из версий, уличная драка, в которой погиб спортсмен, вспыхнула из-за спора о превосходстве разных видов спорта. Знакомые Драчева называют его добрым неконфликтным парнем. Адвокаты подозреваемого тем временем уже добиваются замены обвинения на более мягкое.

В Хабаровске ночью в понедельник (в воскресенье вечером мск) был задержан подозреваемый в убийстве чемпиона мира по пауэрлифтингу Андрея Драчева, сообщает AmurMedia

МВД ранее сообщали, что уже установили личность убийцы и объявили его в розыск. По данным телеканала «Звезда», им стал уроженец Амурска 1992 года рождения Аллахверанов Анар Алияр Оглы. Полицейские распространили ориентировки с фотографией предполагаемого убийцы и описанием его внешности.

Указывалось, что его рост составляет 170-175 см, он имеет спортивное телосложение и бороду черного цвета, коротко острижен. Отмечалось также, что Аллаверханов увлекался смешанными единоборствами, боями без правил и боксом. Пользователи интернета нашли в сети Вконтакте личную страницу предполагаемого убийцы, которая теперь уже скрыта. Предполагаемый преступник был подписан, в частности, на такие страницы: «По кайфу жи есть», «Че борец, да? Красавчик», «Бокс эксперт» и «Спортклуб „Ратибор“, в котором он, судя по всему, занимался.

По предварительной версии следствия, ссора завязалась из-за спора о превосходстве смешанных единоборств над пауэрлифтингом, сообщил телеграм-канал Mash.

Сам инцидент произошел около 7 часов утра (00.00 мск) 20 августа в центре Хабаровска. Между двумя молодыми людьми, одним из которых был Драчев, а другим, предположительно, — Аллахверанов, завязалась драка возле кафе „Галерея“, посетителем которого был Андрей. Во время нее спортсмен и получил черепно-мозговые травмы, от которых скончался позднее в больнице. Подозреваемый же вызвал такси и скрылся.

В воскресенье днем в сети появилось видео драки. На записи видно, как Драчеву в драке один на один молодой человек наносит два удара ногой по голове, после чего он падает на спину. Уже после этого нападавший бьет Драчева кулаком по голове еще четыре раза. Затем мужчину оттаскивают люди, которые наблюдали за дракой, их было около десятка.

СК России возбудил уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.4 ст. 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего). Однако, по данным местной прессы, сразу после задержания адвокаты подозреваемого начали активную деятельность по переквалификации вменяемой статьи на более легкую.

Сначала AmurMedia со ссылкой на знакомых погибшего сообщал, что конфликт завязался еще в кафе, где один из отдыхающих начал провоцировать Драчева на драку. Драчев же предлагал оппоненту успокоиться и выяснять отношения потом на «трезвую» голову.

По еще одной версии, озвученной телеканалом «Звезда» , пауэрлифтер вышел из кафе на улицу «подышать свежим воздухом», где, по словам одних очевидцев, к нему прицепился некий изрядно подвыпивший парень.

Другой очевидец сообщал Пятому каналу, что неизвестные несколько раз нападали, провоцируя Андрея на драку, однако и он был «в хламину» пьян и решил драться с обидчиком «один на один». Этим он объясняет то, что за погибшего никто не вступился.

Андрей Драчев родился в Хабаровске в январе 1985 года. В 2011 году в Чехии он завоевал титул чемпиона мира по пауэрлифтингу в весовой категории до 120 кг. Он был и чемпионом Европы по этому виду спорта. Кроме того, ему принадлежал мировой рекорд по троеборью. Несколько лет назад Андрей закончил с пауэрлифтингом, однако участвовал в соревнованиях по бодибилдингу, занял первое место в категории «Экстремальный бодибилдинг» в открытом чемпионате Приморского края этой весной.

Знакомые Драчева и представители Федерации пауэрлифтинга России (ФПР) утверждают, что он был человеком бесконфликтным и вряд ли мог сам ввязаться в драку. Как заявила генсекретарь федерации Алевтина Козелева:



«Это очень известный спортсмен нашей федерации. Очень хороший человек, хороший мальчишка. Я хорошо знаю этого мальчика, знаю его папу, папа тоже спортсмен наш. Он очень интеллигентный, очень воспитанный парень. Если бы он пошел в драку, значит, это действительно было обосновано. Значит, он или за кого-то заступался, или кто-то неадекватно себя повел. Я так думаю. Просто так он бы не пошел на конфликт».

