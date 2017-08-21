Из дела «пьяного мальчика» исчезла медкарта

Наследующий день после гибели «пьяного» 6-летнего Алёши в ДТП в Балашихе из дела на время пропала медицинская карта ребёнка. С таким заявлением в суде на предварительных слушаниях выступил отец мальчика Роман Шимко . Его слова передаёт « Московский комсомолец ».

«На следующий день после трагедии мы пришли в поликлинику, чтобы изъять карту сына. Но нам сказали, что ее уже забрали сотрудники полиции. Тогда мы отправились к следователю Аринушкину, который вел это дело. Но он сказал, что указаний об изъятии медкарты не давал. Через некоторое время мы нашли карту, она была у главврача. Но как получилось, что важный медицинский документ на некоторое время просто испарился?», — заявил Шимко.

Шимко предположил, что в медицинскую карту здорового ребёнка могли вписать, например, заболевание диабетом. При этом заболевании в пробирке с анализом крови мог образоваться и забродить сахар, который, в свою очередь, показал наличие ацетальдегида.

Дело рассматривает Железнодорожный городской суд. Первое заседание длилось полтора часа и проходило в закрытом режиме. И сторона защиты, и сторона обвинения обратились к суду с просьбой вернуть дело на доследование, однако в удовлетворении ходатайств им отказали. Адвокат подсудимой Ольги Алисовой Наталья Куракина заявила, что из дела пропали несколько важных листов, а страницы были перепрошиты. Юрист подтвердила, что её подзащитная признаёт вину, но не в формулировках предъявленных ей обвинений. Алисова заявляет, что не говорила по телефону во время столкновения и не нарушала правил дорожного движения. Суд продлил арест Алисовой до 30 января. Дело начнут рассматривать по существу 28 августа.