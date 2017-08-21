Автомобиль въехал в здание аэропорта в Исландии

В зал прибытия международного аэропорта в Исландии въехал молодой человек на автомобиле. Молодой человек сначала поднял руки и сделал вид, что сдается, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на местное издание Iceland Monitor. Однако как только к нему приблизился полицейский, он ударил сотрудника правоохранительных органов

Затем водитель подбежал к одной из машин на близлежащей дороге и — разбив стекло — вытащил из салона женщину-водителя

Пытаясь скрыться от погони, он намеренно въехал в зал прибытия аэропорта Кеблавик, расположенного в 50 км от столицы Исландии Рейкьявика.

О пострадавших пока не сообщается.

Отметим, что за последние дни произошел ряд инцидентов, связанных с намеренными наездами на людей. Так, накануне в Бельгии водитель намеренно наехал на автомобиле на участников вечеринки, четверо получили ранения.

На прошлой неделе в Испании произошли два теракта с наездом на людей, погибли 15 человек.