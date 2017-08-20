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Ртуть разлили в вагоне метро в Москве
Градусник разбили в вагоне столичной подземки, угрозы пассажирам нет, сообщил РИАМО в воскресенье представитель пресс-службы УВД на Московском метрополитене.
По его словам, инцидент произошел в субботу, 19 августа. «В вагоне метро разбили градусник», — сказал собеседник агентства.
Ранее некоторые СМИ сообщали, что из-за ртути в вагоне состав сняли с Серпуховско-Тимирязевской линии метро. Прибывшие специалисты отряда МЧС разбитый термометр и ртуть оперативно убрали.
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