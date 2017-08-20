Ртуть разлили в вагоне метро в Москве



Градусник разбили в вагоне столичной подземки, угрозы пассажирам нет, сообщил РИАМО в воскресенье представитель пресс-службы УВД на Московском метрополитене.

По его словам, инцидент произошел в субботу, 19 августа. «В вагоне метро разбили градусник», — сказал собеседник агентства.