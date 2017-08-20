Бронзовый призер Олимпиады болгарский тяжелоатлет Чолаков умер в возрасте 35 лет

Болгарский тяжелоатлет Величко Чолаков скончался на 36-м году жизни, сообщает «Р-Спорт».

По информации Рейтер, спортсмен страдал от проблем с сердцем.

В 2008 году Чолаков и еще десять тяжелоатлетов сборной Болгарии были отстранены от участия Игр в Пекине за положительный допинг-тест.

Чоларов являлся победителем Чемпионата Европы 2004 года. Также тяжелоатлет завоевал бронзовую награду Олимпийских игр в Афинах.