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Бронзовый призер Олимпиады болгарский тяжелоатлет Чолаков умер в возрасте 35 лет

Призёр Олимпийских игр умер в возрасте 35 лет
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Болгарский тяжелоатлет Величко Чолаков скончался на 36-м году жизни, сообщает «Р-Спорт».
По информации Рейтер, спортсмен страдал от проблем с сердцем.
В 2008 году Чолаков и еще десять тяжелоатлетов сборной Болгарии были отстранены от участия Игр в Пекине за положительный допинг-тест.
Чоларов являлся победителем Чемпионата Европы 2004 года. Также тяжелоатлет завоевал бронзовую награду Олимпийских игр в Афинах.
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