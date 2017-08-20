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Бронзовый призер Олимпиады болгарский тяжелоатлет Чолаков умер в возрасте 35 лет
Болгарский тяжелоатлет Величко Чолаков скончался на 36-м году жизни, сообщает «Р-Спорт».
По информации Рейтер, спортсмен страдал от проблем с сердцем.
В 2008 году Чолаков и еще десять тяжелоатлетов сборной Болгарии были отстранены от участия Игр в Пекине за положительный допинг-тест.
Чоларов являлся победителем Чемпионата Европы 2004 года. Также тяжелоатлет завоевал бронзовую награду Олимпийских игр в Афинах.
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