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В Бельгии автомобиль врезался в группу людей
В Бельгии автомобиль въехал в толпу отдыхающих на вечеринке. Водитель сделал это умышленно. Четыре человека получили ранения, один тяжело ранен. О происшествии сообщает сообщает агентство Belga.
Инцидент произошел сегодня ночью в городе Ассенуа на юге страны.
В прокуратуре страны заявили, что водитель автомобиля наехал на людей намеренно. При этом в машине помимо водителя находились еще два человека. Преступника задержали через час поднятые по тревоге полицейские. Он пытался скрыться, но был настигнут погоней.
В прокуратуре говорят, что произошедшее не является терактом
Напомним, 17 августа 2017 года фургон въехал в толпу пешеходов на улице Рамбла в Барселоне. Погибли 13 человек, более 100 получили ранения. Ответственность за теракт взяла ИГ — террористическая группировка, запрещенная в России.
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