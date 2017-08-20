В Бельгии автомобиль врезался в группу людей

В Бельгии автомобиль въехал в толпу отдыхающих на вечеринке. Водитель сделал это умышленно. Четыре человека получили ранения, один тяжело ранен. О происшествии сообщает сообщает агентство Belga

Инцидент произошел сегодня ночью в городе Ассенуа на юге страны.

прокуратуре страны заявили, что водитель автомобиля наехал на людей намеренно. При этом в машине помимо водителя находились еще два человека. Преступника задержали через час поднятые по тревоге полицейские. Он пытался скрыться, но был настигнут погоней.

В прокуратуре говорят, что произошедшее не является терактом